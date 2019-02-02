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12:46

Путин одобрил создание гиперзвуковой ракеты средней дальности

власть безопасность

12:46

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Фото: ТАСС/DUMITRU DORU

Владимир Путин согласился с предложениями Минобороны России о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом президент России заявил на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские специалисты работают над созданием крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тысячи километров для Военно-морского флота.

Кроме того, в Минобороны РФ решили повысить ударный потенциал Черноморского флота, включив в его состав два новых малых ракетных корабля (МРК) проекта "Буян-М": "Грайворон" и "Ингушетия".

власть безопасность

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