Песков: график Путина на неделю будет очень напряженным

Фото: kremlin.ru

График Владимира Путина на текущей неделе будет крайне напряженным, однако встречи с главой МИД Китая Ван И в нем пока не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне. График очень напряженный. Неделя будет сложной", – сказал представитель Кремля.

2 декабря во второй половине дня пройдет встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам Пескова, у российского лидера запланированы еще несколько совещаний "непубличного характера" 1 декабря.

В рамках встречи Уиткоффа и Путина ожидается окончательное согласование мирного плана по Украине, который был представлен 20 ноября. При этом спустя время американская и украинская делегации провели встречу в Женеве для его согласования. После этого из 28 пунктов в проекте осталось 22 условия.