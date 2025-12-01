Песков: в Кремле не знают о письме, которое Козак якобы написал Путину

Фото: kremlin.ru

Кремль не располагает информацией о письме, якобы написанном бывшим заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком в адрес Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Данные слухи начали ранее появляться в СМИ. Журналисты утверждали, что Козак написал письмо на имя главы государства перед своей отставкой.

"Нет. Ничего не известно", – сказал Песков, отвечая на соответствующий запрос репортеров RTVI.

Путин назначил Козака замглавы администрации 14 мая 2024 года. Однако спустя чуть больше года политик подал в отставку. Песков тогда уточнял, что решение он принял по собственному желанию. Документ российский лидер подписал 18 сентября.