Кабмин утвердил стратегию развития здравоохранения на пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кабмин РФ утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Ситуация с коронавирусом показала, какие дополнительные меры необходимы, чтобы повысить качество и эффективность медицинской помощи и чтобы каждый человек вовремя получал нужное ему лечение", – приводит слова Мишустина ТАСС.

Также он сообщил об увеличении расходов на борьбу с COVID-19.

"Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной: в больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом и расходы на эти цели также увеличиваются", – сказал председатель правительства.

По его словам, правительство приняло решение продлить до конца года возможность медорганизациям расходовать средства ОМС на оплату коммунальных услуг, налоги, зарплаты медикам, а также погашение кредитов.

Ранее сообщалось, что социальные выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлены до конца 2021 года.

На дополнительные выплаты могут рассчитывать медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также те, кто контактирует с такими пациентами при выполнении должностных обязанностей.

Также в категорию людей, которым полагаются выплаты, входит средний и младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия.

Владимир Путин ранее обсуждал вопросы борьбы с коронавирусом с постоянными членами Совбеза РФ. Положение в субъектах было проанализировано с учетом ранее принятых мер по оказанию им финансовой поддержки.