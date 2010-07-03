Милонов предложил блокировать аккаунты девушек-эскортниц в Instagram

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Аккаунты девушек-блогеров, которые используют Instagram для рекламы своих эскорт-услуг, необходимо блокировать в соцсети. Такое мнение высказал депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, пишет Агентство "Москва".

"Было бы правильно в Instagram ввести такие параметры, чтобы можно было бы блокировать аккаунты тех, кто использует свой профиль для продвижения своих услуг, и если эти – не хочу называть их Instagram-модели – просто проститутки используют так Instagram, то надо лишить их этого ресурса, этого способа саморекламы", – заявил Милонов.

Депутат отметил, что во всех странах мира по-разному относятся к проституции, в некоторых государствах это занятие даже приравнивается к профессии. Однако в России проституция запрещена, поэтому, считает Милонов, необходимо пресекать все возможности оказания интимных услуг.

"С точки зрения германского, европейского законодательства в этом (в проституции) ничего плохого нет. Мало того, там даже на бирже труда могут дать направление на работу проституткой. Поэтому, думаю, что будет коллизия разного понимания допустимости профессии в ряде европейских стран", – сказал Милонов.

Политик предложил отмечать профили девушек, занимающихся эскортом, надписями "проститутка" и "осторожно, мошенники". При этом самым действенным способом борьбы с продвижением таких аккаунтов, считает Милонов, будет их блокировка.

Ранее Виталий Милонов высказался по поводу скандала на борту самолета Москва – Тель-Авив, который устроила актриса Лидия Вележева. Депутат предложил наказывать публичных людей за дебош на борту самолетов "запретом на профессию".

Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса в Тель-Авив из Шереметьево из-за агрессивного поведения. Актриса вела себя неадекватно, приставала к пассажирам лайнера и оскорбляла их. "Аэрофлот" заявил, что добьется максимально жесткого наказания для артистки.

Сама Вележева считает, что с рейса ее сняли "ни за что". Она собирается написать письмо президенту России, чтобы он рассмотрел ситуацию и сам вынес решение.