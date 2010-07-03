СК проверит данные о притоне для занятия проституцией в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следователи начали проверку по сообщения СМИ о беспрепятственной работе салона для оказания интимных услуг в Москве.

Как рассказали Агентству "Москва" в Следственном комитете (СК) по городу, соответствующий сюжет показали на одном из федеральных телеканалов.

Отмечается, что интим-салон располагается в отдельном строении на юге столицы. В нем круглосуточно работают 12 женщин.

В сюжете указывается, что салон продолжает работать, несмотря на обращения в полицию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Подмосковье выявили притоны с женщинами из стран Западной Африки, которые находились в России незаконно.