СК проверит данные о притоне для занятия проституцией в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следователи начали проверку по сообщения СМИ о беспрепятственной работе салона для оказания интимных услуг в Москве.
Как рассказали Агентству "Москва" в Следственном комитете (СК) по городу, соответствующий сюжет показали на одном из федеральных телеканалов.
Отмечается, что интим-салон располагается в отдельном строении на юге столицы. В нем круглосуточно работают 12 женщин.
В сюжете указывается, что салон продолжает работать, несмотря на обращения в полицию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Подмосковье выявили притоны с женщинами из стран Западной Африки, которые находились в России незаконно.