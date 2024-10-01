Песков считает, что назначение Рютте генсеком НАТО не изменит русло работы Альянса

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НАТО не сменит русло своей деятельности с назначением Марка Рютте новым генсеком Североатлантического альянса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле ожидают, что НАТО продолжит работать в том же ключе, в котором Альянс и работал.

Ранее Песков уже отмечал, что смена генсека НАТО вряд ли поможет поменять линию Альянса по отношению к РФ, так как тот находится под непосредственным руководством США с целью стратегического подавления России.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО. Он сменил норвежца Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.

Послы НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса 26 июня. Срок мандата Рютте составляет 5 лет и может быть продлен.