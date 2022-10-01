Путин присвоил звание Героя России первому замглавы Херсонской администрации посмертно

Фото: ФГКУ "Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"

Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно замглаве Херсонской администрации Алексею Катериничеву, передает РИА Новости.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звания Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)", – написано в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Катериничев погиб в результате ракетного удара по центру Херсона.

В должности первого замглавы администрации по безопасности Херсонской области чиновник работал с августа 2022 года.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

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