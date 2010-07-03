Путин прибудет в Иркутскую область 2 сентября

Владимир Путин 2 сентября прибудет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент также проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения. Кроме того, глава государства посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун.
Паводок в регионе начался в конце июня. Погибли 25 человек. В 107 населенных пунктах подтоплено 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.
Губернатор региона Сергей Левченко заявил, что новые дома для тех, кто из-за случившегося потерял жилье, построят до октября 2020 года. Глава региона поручил составить список льготников, кому построят дома в первую очередь. Это пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим. Установлен трехдневных срок для оформления документов на выплаты.
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