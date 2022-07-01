В Кремле напомнили, что удары в ходе спецоперации наносятся по военным объектам Украины

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Российские военные при проведении специальной военной операции на Украине не наносят удары по гражданской инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я хочу вам еще раз напомнить слова президента России и главнокомандующего о том, что Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям, гражданской инфраструктуре", – приводит RT его слова.
Официальный представитель Кремля отметил, что удары ВС РФ приходятся на склады военной амуниции, а также на места сосредоточения, тренировки и обучения наемников.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов в ходе спецоперации.
Он отметил, что российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР планомерно работают над реализацией всех поставленных задач по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранению угроз РФ, исходящих с ее территории.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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