Медведев пожелал скорейшего выздоровления Мишустину

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Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев прокомментировал заражение премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом.

"Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны", – приводит ТАСС слова Медведева.

Также зампредседателя Совбеза отметил, что майские праздники проходят в очень сложной ситуации.

Об инфицировании COVID-19 главы правительства стало известно в четверг. Об этом сообщил сам премьер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что Мишустин будет соблюдать самоизоляцию. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.