В Кремле не знают содержание записи военных ФРГ об атаке на Крымский мост

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У Кремля пока нет информации о содержании записи беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, как запись будет доступна, в Кремле ее послушают.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об имеющейся у нее аудиозаписи, на которой записана беседа высокопоставленных немецких военных по поводу атаки на Крымский мост. По ее словам, немцы также обсуждали варианты сокрытия своего участия в атаке на мост.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у немецких СМИ возник повод доказать собственную независимость и задать вопросы министру иностранных дел Анналене Бербок после появления аудио, в котором офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту.

Как подчеркнула дипломат, у российской прессы также появилась актуальная тема для общения с посольством Германии.

28 февраля Следственный комитет РФ установил все обстоятельства террористического акта, который был совершен на Крымском мосту в октябре 2022 года. В настоящий момент завершается расследование дела, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами.

