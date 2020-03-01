Bloomberg рассказало о новом правиле Мишустина для министров

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В российском правительстве поменялось время проведения совещаний. Новое правило появилось с приходом Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, сообщает Bloomberg.

Теперь все встречи кабмина проводятся в 9:00 – "практически на рассвете по московским меркам", как отмечает агентство.

Также сообщается, что со своими подчиненными Мишустин встречается, в том числе, по субботам и воскресеньям.

Как отмечает издание, на посту главы Федеральной налоговой службы новый премьер показал очень хорошие результаты. В частности, он оптимизировал налоговый режим, ввел обязательную установку в магазинах и ресторанах кассовых аппаратов, подключенных к интернету, и печать QR-кода на чеках.

Ранее Мишустин назвал ключевые задачи кабмина. По его словам, это повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики. Он объяснил, что это отразится и на других областях: образовании, науке, инновациях, социальной сфере, бизнесе. Глава кабмина обратил внимание, что правительство достигнет всех целей, поставленных президентом РФ, в том числе сформулированных в нацпроектах.

В январе Мишустин отмечал, что приоритет нужно отдать сферам, направленным на улучшение уровня жизни населения. Он подчеркивал, что кабмин должен максимально быстро приступить к реализации поставленных президентом задач.

Речь идет о демографии, поддержке семей с детьми, росте доходов россиян, качественном здравоохранении, образовании. Мишустин упомянул и необходимость заботы о тех, кто нуждается в помощи государства.