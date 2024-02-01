01 февраля, 13:16Экономика
В Кремле связали проблемы россиян в банках Турции с давлением США
Фото: ТАСС/Валентин Федоров
В Кремле знают о проблемах российских компаний и физических лиц в турецких банках. Их источником являются США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы", – уточнил он.
Как подчеркнул представитель Кремля, проблемы были вызваны беспрецедентным и агрессивным давлением представителей США на Турцию.
До этого СМИ сообщили, что ряд турецких банков начал закрывать счета компаний РФ и ужесточать требования для физических лиц. По словам одного из источников издания, до декабря прошлого года в Турции было "два всеядных и два полувсеядных" с РФ банка. Однако после указа американского президента Джо Байдена, который предполагает расширение правовых оснований для введения санкций, организации начали закрывать счета российских фирм.
Ранее в СМИ сообщалось, что турецкие экспортеры начали сокращать поставки в РФ товаров двойного назначения в октябре и ноябре прошлого года. Как отметили журналисты, причиной сокращения экспорта может быть риск подпадания Турции под американские санкции.
Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в 2023 году экспорт товаров в РФ увеличился на 16,9%, а торговый оборот составил 255,8 миллиарда долларов.
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