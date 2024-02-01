В Турции начали закрывать счета российских компаний – СМИ

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Ряд турецких банков начал закрывать счета компаний РФ и ужесточать требования для физических лиц. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По словам одного из источников издания, до декабря прошлого года в Турции было "два всеядных и два полувсеядных" с РФ банка. Однако после указа американского президента Джо Байдена, который предполагает расширение правовых оснований для введения санкций, организации начали закрывать счета российских фирм.

Газета напомнила, что указ Байдена дает возможность отключать от финансовой системы банки, которые содействуют России в обходе рестрикций, а также блокировать импорт продукции РФ.

"Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам – некоторые финансовые организации повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку", – отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что турецкие экспортеры начали сокращать поставки в РФ товаров двойного назначения в октябре и ноябре прошлого года. Как отметили журналисты, причиной сокращения экспорта может быть риск подпадания Турции под американские санкции.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в 2023 году экспорт товаров в РФ увеличился на 16,9%, а торговый оборот составил 255,8 миллиарда долларов.

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