Путин поручил обеспечить празднование 130-летия со дня рождения Есенина

Фото: репродукция ТАСС

Владимир Путин поручил обеспечить проведение в 2025 году мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано правительству и администрации президента. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта.

Ранее Путин поддержал идею актера Сергея Безрукова проведения года русского поэта Сергея Есенина. Он назвал это предложение хорошим.

Президент также дал поручение обеспечить ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка. В списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения в том числе поручено включить патриотическую литературу современных писателей.