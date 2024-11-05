Путин вспомнил строки Маяковского, говоря о гордости за страну

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Все россияне должны гордиться тем, что они граждане Российской Федерации, сказал Владимир Путин во время заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Говоря об этом, президент привел строки Владимира Маяковского.

"Если вы уж вспомнили про Маяковского, то, наверное, можно вспомнить и другое. "Смотрите и завидуйте, я гражданин Советского союза", – когда-то он написал. Вот нужно, чтобы все мы гордились тем, что мы граждане РФ", – сказал Путин.

По его словам, эта гордость за страну и за ее достижения будет передаваться и дальше.

Ранее Путин поддержал идею актера Сергея Безрукова проведения года русского поэта Сергея Есенина. Он назвал это предложение хорошим и пообещал попросить правительство и администрацию проработать его.