05 ноября, 17:57Культура
Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поддержал идею актера Сергея Безрукова проведения Года русского поэта Сергея Есенина в ходе Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.
"Это очень хорошее предложение. Обязательно попрошу правительство и администрацию проработать и поддержать", – отметил президент.
Ранее Путин поддержал идею создать стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка и литературы, работающих за рубежом. Российский лидер обратил внимание, что Вербицкая была замечательным педагогом, ученым, настоящим подвижником. Кроме того, она была одним из инициаторов создания совета по русскому языку.
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