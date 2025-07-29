Похороны Оззи Осборна пройдут в Бирмингеме 30 июля

Фото: ТАСС/AP/David Davies

Похороны фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна пройдут в среду, 30 июля, в Бирмингеме, передает британская газета Mirror.

По данным издания, похороны будут закрытыми и пройдут в кругу семьи рок-музыканта.

Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. В 2020 году исполнитель впервые публично заявил о борьбе с болезнью Паркинсона. Позднее стало известно и о других проблемах с его здоровьем. В 2023-м певец рассказал о невозможности продолжать гастролировать.

За всю музыкальную карьеру исполнитель получил множество различных наград. Осборн вошел в Зал славы рок-н-ролла США и удостоился премии MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon в 2014 году. Его последний релиз Patient также был награжден премией "Грэмми" как лучший рок-сборник.