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Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве после отпевания в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где священник служил настоятелем, передает ТАСС.

Проститься с протоиереем пришли политики, общественные, церковные деятели, в том числе священнослужители Русской православной церкви и верующие люди. На отпевании собралось несколько сотен человек.

Священнослужитель умер на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января. По некоторым данным, Чаплину стало плохо у входа в храм. О кончине протоиерея сообщили прихожане.

Всеволод Чаплин работал председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата с 2009 по 2015 год. Наибольшую известность в обществе священнослужитель приобрел как защитник традиционный семейных ценностей.

Также он являлся членом Общественной палаты РФ и общественной палаты Союзного Государства России и Беларусии.

