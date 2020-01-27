Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной протоиерея Чаплина

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Выражаю соболезнования всем вам в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память", – отметил патриарх.

Ранее стало известно, что отец Всеволод Чаплин ушел из жизни в возрасте 51 года. Он был известен своей жесткой и непримиримой позицией по нравственным проблемам современного общества. Критиковал культовую группу "Ленинград", а суррогатное материнство сравнивал с проституцией.