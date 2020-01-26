Самые яркие высказывания Всеволода Чаплина

26 января протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни. Священнослужителю стало плохо, когда он сидел на скамейке у храма Феодора Студита у Никитских ворот после службы. По предварительной информации, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Редакция Москвы 24 собрала самые яркие высказывания, которые ему принадлежали.

Всеволод Чаплин считался одним из самых медийных православных священников. Он часто давал интервью, участвовал в спорах и обсуждениях самых разных тем, например, критиковал творчество группы "Ленинград", суррогатное материнство сравнивал с проституцией, осуждал празднование Хеллоуина и высказывался по поводу матронимов – случаев, когда матери присваивают детям "матчество", а не отчество.

О "матчестве"

"Это как раз кампания, которая ведется по этой теме, как и по многим, ради того чтобы семью деконструировать. Всеми способами. Без роли отца и мужа нет семьи".

О семье

"Когда под названием "планирование семьи" подразумевается либо контрацепция, либо идея "чайлдфри", либо какой-нибудь однополый "брак", это все культ смерти. Все эти презервативы, все эти средства для того, чтобы сделать семью маленькой, – это признаки общественного самоубийства".

О женщинах



Развязно себя ведущая и откровенно одетая женщина не права вне зависимости от того, изнасиловали ее или нет. Если женщина одета в офис, как проститутка, то другие женщины должны иметь право ей об этом сказать.

Об абортах

"Те, кто поддерживают сегодня аборты, выступают против их сдерживания, те, кто выступают за разрушение традиционной семьи, нравственную легитимацию разврата, – это люди, которые хотели бы, чтобы России не было".

О Сергее Шнурове и группе "Ленинград"

"Нигде и никогда не должно быть мата со сцены. Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду".

После этого высказывания Чаплина между Сергеем Шнуровым и священником на просторах интернета разгорелся рэп-баттл. Лидер группы опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, в котором высмеял оппонента. Чаплин рифмой ответил Шнурову:

"Бедняга со шнурком в трусах

Зачем-то любит обнажаться

И с рожей зверской выражаться

Каков смельчак, глупышки, ах!

Юпитеры, а не быки,

Пока шнуроиды при власти,

Но на обломках либерастья

Мы оторвем им всем шнурки".

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Об Иване Урганте

Протоиерей Всеволод Чаплин поддержал петицию против телеведущего Ивана Урганта из-за оскорбления чувств верующих. Поводом для петиции послужил выпуск передачи Урганта, где показали пародию на икону "Рождество Христово". Верующих также возмутило высказывание гостя программы, актера Жерара Депардье.



Очень рад, что появилась петиция – я сам ее подписал. Люди, не имеющие нравственной и культурной чуткости в отношении святых нашего народа, не должны на его средства разворачивать шоу. Это не только об Урганте и Депардье – это вопрос о политике нашего государства.

Про подарки церкви

"Если кто-то украшает храмы, это проявление любви к храмам. Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы – это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно. Почему вдруг нас стали настойчиво убеждать, что мы должны этого стыдиться и рвать на себе по этому поводу волосы?"

О внешнем виде



Во все времена, у всех народов внешний вид человека не считался на сто процентов частным вопросом. Как женщины ведут себя в публичных местах, в институте, на работе — не только их "личное дело". Кстати, мужчин это не в меньшей мере касается. Тип, одетый посреди большого города в шорты и майку, в треники и тапочки, точно так же не достоин уважения. Только жалости – если он бомж, например.

О фильме "Матильда"

"Фильм "Матильда" непременно должен быть запрещен, потому что, если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах".

"Уничтожить большевиков"



Я на самом деле считаю, что наши верующие в 1920-е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе, чем они отвечали. Они должны были отвечать всей силой оружия и силой народного сопротивления против большевиков. Нравственное дело, достойное поведения христианина, – уничтожить как можно больше большевиков, чтобы отстоять вещи, которые для христианина являются святыми, и свергнуть большевистскую власть.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

О смертной казни

"Лучше обходиться без смертной казни, но бывают ситуации, когда угрозы обществу слишком сильны и оно может защищать себя, в том числе таким образом".

Пост и фастфуд

В 2015 году Чаплина заметили в одном из ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Фотография вызвала неоднозначную реакцию в Сети, ведь в это время шел Рождественский пост. Протоиерей заявил, что ничего страшного не случилось.



Я не вижу в этом никакого греха. Сейчас в этой сети (McDonald's) есть постные продукты. В сети Burger King есть постные бургеры, состав которых мы в свое время изучали и по поводу которых писали письмо в эту сеть, поддерживая появление такого продукта.

О Моцарте

"Я не люблю Моцарта, я считаю, что в значительной степени это Бритни Спирс своего времени. За исключением отдельных гениальных озарений, он писал однообразные и попсовые вещи".

О роскоши



Когда христиане без конца рассуждают о "блеске и нищете" одежд и часов – это признак духовного нездоровья. Или зависти. Или вечной квазидиссидентской привычки ругать все сильное, дорогостоящее, властное. Привычки, к счастью, уходящей в прошлое вместе с левацким пониманием христианства.

Об отставке

В 2015 году Всеволод Чаплин покинул пост главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, который занимал около шести лет – с марта 2009 года. Позднее Чаплин скажет, что причиной увольнения послужили разногласия с Патриархом Кириллом.



Никто не отнимет у меня моей позиции, моего голоса, моего права спорить с кем угодно, будь то патриарх, высокие государственные чины или общественно-медийные авторитеты. Буду теперь это делать в полный голос

Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году – Московскую духовную академию. В 1985 года поступил на работу в издательский отдел Московского Патриархата, в 1990 году перешел в отдел внешних церковных связей, возглавлял секретариат отдела.

С 2009 по 2015 год был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Также до декабря 2015 года был заместителем главы Всемирного русского народного собора. В 2016 году назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.

Был автором и ведущим программ "Комментарий недели", "Вечность и время" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (радио "Комсомольская правда").

