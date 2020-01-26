Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что о его кончине сообщили прихожане.

"К сожалению, это правда, он скончался перед храмом", – сообщили в пресс-службе московского храма

Известно, что священнослужитель ушел из жизни на 52-м году жизни.

Всеволод Чаплин был Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата с 2009 по 2015 годы. Также он являлся членом Общественной палаты Российской Федерации и общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.