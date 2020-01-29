Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина началось в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Церемония отпевания протоиерея Всеволода Чаплина началась в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Как сообщает ТАСС, именно здесь усопший служил настоятелем.

Священнослужитель умер на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января. По некоторым данным, Чаплину стало плохо у входа в храм. О кончине протоиерея сообщили прихожане.

Всеволод Чаплин работал председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата с 2009 по 2015 год. Наибольшую известность в обществе священнослужитель приобрел как защитник традиционный семейных ценностей.

Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Здесь же состоится гражданская панихида. Церемония запланирована на 14:00 в среду, 29 января.

