Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Гражданская панихида и похороны протоиерея Всеволода Чаплина пройдут 29 января на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

Отпевание начнется в 10:00, гражданская панихида запланирована на 14:00.

Всеволод Чаплин умер 26 января в возрасте 51 года.

С 2009 по 2015 год он был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата. Также он являлся членом Общественной палаты РФ и общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.

Свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.