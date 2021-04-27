Актера Кавсадзе похоронят 1 мая в Тбилиси

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Грузинского актера Кахи Кавсадзе похоронят 1 мая на Сабурталинском кладбище в Тбилиси рядом с супругой. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Тбилиси.

"Кахи Кавсадзе похоронят в субботу, 1 мая. Он будет похоронен на Сабурталинском кладбище рядом с женой Бэллой Мирианашвили", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

По предварительным данным, гражданская панихида пройдет 1 мая в театре Руставели, где артист служил с 1959 года. После состоится отпевание в храме Кашвети, а затем похороны.

Кавсадзе с февраля находился в Первой университетской клинике Тбилиси из-за двусторонней пневмонии. В конце 2020 года у актера был выявлен коронавирус и он также проходил лечение в медучреждении.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году. Он выступал в театре Руставели, а в 1981 году был удостоен звания народного артиста Грузинской ССР. Известность актеру принесли роли в картинах "Белое солнце пустыни" и "Покаяние".