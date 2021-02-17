Актера из фильма "Белое солнце пустыни" госпитализировали в Тбилиси

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Фото: кадр из фильма "Белое солнце пустыни", режиссер Владимир Мотыль
Советский и грузинский актер Кахи Кавсадзе оказался госпитализирован в Первую университетскую клинику Тбилиси. Об этом рассказал директор медучреждения Леван Ратиани.
Как передает Первый канал Грузии, у Кавсадзе была обнаружена двусторонняя пневмония. Сейчас состояние актера оценивается как стабильно тяжелое.
В конце 2020 года Кавсадзе проходил лечение в Первой университетской клинике от коронавирусной инфекции COVID-19.
Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в Тбилиси. Наибольшую известность актер получил после роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".
В 1981 году Кавсадзе получил звание народного артиста Грузинской ССР.
В декабре прошлого года 86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге. Актрисе предоставляли медикаментозную поддержку, которая соответствует ее возрасту и состоянию.
4 февраля текущего года стало известно, что артистка перенесла коронавирус. На тот момент она оставалась под наблюдением медиков в больнице.
Позднее Фрейндлих выписали из больницы. Сообщалось, что артистка чувствует себя хорошо.
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