Актера из фильма "Белое солнце пустыни" госпитализировали в Тбилиси

Фото: кадр из фильма "Белое солнце пустыни", режиссер Владимир Мотыль

Советский и грузинский актер Кахи Кавсадзе оказался госпитализирован в Первую университетскую клинику Тбилиси. Об этом рассказал директор медучреждения Леван Ратиани.

Как передает Первый канал Грузии, у Кавсадзе была обнаружена двусторонняя пневмония. Сейчас состояние актера оценивается как стабильно тяжелое.

В конце 2020 года Кавсадзе проходил лечение в Первой университетской клинике от коронавирусной инфекции COVID-19.

Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в Тбилиси. Наибольшую известность актер получил после роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".

В 1981 году Кавсадзе получил звание народного артиста Грузинской ССР.

В декабре прошлого года 86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге. Актрисе предоставляли медикаментозную поддержку, которая соответствует ее возрасту и состоянию.

4 февраля текущего года стало известно, что артистка перенесла коронавирус. На тот момент она оставалась под наблюдением медиков в больнице.

Позднее Фрейндлих выписали из больницы. Сообщалось, что артистка чувствует себя хорошо.