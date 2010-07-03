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15:11

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

утраты общество

15:11

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Фото: скриншот из видео Telegram-канала Юлии Доренко

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия рассказала в своем Telegram-канале, что прах покойного развеяли на горе Митридат в Керчи.

"Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву". Я рада, что побывала здесь", – написала Юлия.

Она добавила, что "Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого".

Сергей Доренко умер в возрасте 59 лет в центре Москвы за рулем мотоцикла от разрыва аорты. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище. В середине 2000-х журналист вел программы "Особое мнение" и "Разворот" на "Эхе Москвы". В 2008-м он был назначен главным редактором "Русской службы новостей". C 2014 года являлся главредом радиостанции "Говорит Москва".

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утраты общество

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