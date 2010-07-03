Путин постановил увековечить память ученого Алферова

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Владимир Путин постановил увековечить память ученого Жореса Алферова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поручил решить вопрос о присвоении имени Алферова Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому академическому университету Российской академии наук. А также учредить с 2020 года 10 персональных стипендий имени Жореса Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий.

Президент в своем указе также рекомендовал правительству Санкт-Петербурга установить мемориальную доску в честь Алферова и присвоить его имя объекту улично-дорожной сети.

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году с отличием окончил Ленинградский электротехнический институт. В 1979 году избран академиком АН СССР.

С 1991 по 2017 годы Алферов занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта 2019 года в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет. Ученого похоронили на Комаровском кладбище.

