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10:15

Парк имени Алферова откроют в Сколкове

город парки

10:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В инновационном центре "Сколково" откроют парк, названный в честь советского и российского физика Жореса Алферова, сообщает Агентство "Москва".

Зона отдыха площадью более трех гектаров появится в 2020 году. Парк разобьют неподалеку от нового кампуса "Сколтеха". Предполагается, что это будет место для проведения научно-познавательных мероприятий, фестивалей науки, а также для демонстрации экспериментов и физических явлений. В то же время парк останется местом отдыха для жителей иннограда.

Открытие территории приурочат к празднованию 10-летия фонда "Сколково" в 2020 году.

Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта 2019 года в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет. Ученого похоронили на Комаровском кладбище.

С 1991 по 2017 годы Алферов занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

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город парки

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