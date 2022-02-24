Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

Ранее в прощальном зале кладбища прошла церемония прощания с ведущим актером Малого театра. Проводить артиста в последний путь пришли его родные, коллеги и друзья.

Борис Невзоров скончался 18 февраля на 73-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.

Среди наиболее известных театральных работ Невзорова – роли Ляпкина-Тяпкина в "Ревизоре", Василия Шуйского в постановке "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский".

В кино артист сыграл в таких картинах, как "Россия молодая", "Маршал революции", "Найти и обезвредить", "Красные колокола", "Сталинград", "Дети солнца".

