Отпевание скульптора Церетели завершилось в Москве

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Отпевание скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели завершилось в столичном храме Христа Спасителя.

Церемонию посетили родные, знакомые, коллеги и ученики скульптора. Среди них – галерист Марина Лошак, художник Никас Сафронов, депутат Госдумы Владимир Ресин и многие другие.

Вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин отметил, что Церетели во многом опережал время, был человеком мира и добра. Он отметил уникальность скульптора, который имел свое пространство как художник.

Также вице-президент РАХ Андрей Золотов охарактеризовал Церетели как искреннего человека и великого художника.

"Он творил настоящее искусство, которое было обращено ко всем людям", – подчеркнул он.

В свою очередь, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов заявил, что скульптор оставил наследие, которое в будущем сможет продолжить его внук Василий.

На церемонию прощания с Церетели Владимир Путин прислал венок. Также был установлен венок, присланный от администрации президента России.

Скульптор скончался 22 апреля в возрасте 91 года. Как уточнил его помощник Сергей Шагулашвили, причиной ухода из жизни стала остановка сердца. В последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом. Она отметила, что скульптор навсегда останется в сердцах людей, а также в своих работах.

Церетели похоронят рядом с его женой Инессой Андроникашвили в Тбилиси 26 апреля.