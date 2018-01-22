Церемония прощания с композитором Шаинским завершилась в Москве

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Прощание с Владимиром Шаинским, который скончался в США в возрасте 92 лет после продолжительной болезни, завершилось в Московском доме композиторов.

В церемонии приняли участие родные и коллеги композитора, а также известные деятели культуры, передает Агентство "Москва". В их числе – председатель правления Союза московских композиторов Олег Галахов, композитор Олег Иванов, певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, замминистра культуры РФ Александр Журавский и глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Как подчеркнул во время церемонии замминистра культуры России Александр Журавский, Шаинский оставил обширное музыкальное наследие. "Большая честь для министерства культуры, что мы имели честь участвовать в организации похорон и возвращении композитора на родину", – сказал Журавский.

По словам певца Льва Лещенко, деятели культуры прощаются "с удивительным человеком, безусловно, большим мастером". "Мы не любим пафосных слов, но, мне думается, к нему можно спокойно применить слово гений", – подчеркнул Лещенко.

Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Ранее стало известно, что родные композитора приняли решение не кремировать его тело, а похоронить в Москве. По словам вдовы композитора, Шаинский всегда считал Россию своей родиной и любил ее всей душой.

Шаинский почувствовал себя плохо 15 декабря 2017 года и был доставлен в больницу Сан-Диего. 25 декабря композитор скончался, и не приходя в сознание.