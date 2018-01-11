Прощание с Шаинским состоится 12 января в Сан-Диего

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Родственники и знакомые композитора Владимира Шаинского попрощаются с музыкантом в США в пятницу, 12 января.
"Прощание пройдет в музыкальной студии Crown Dance в Сан-Диего вечером в пятницу. Также приглашаются все желающие, кто захочет вспомнить его", – рассказала вдова композитора Светлана Шаинская, передает ТАСС.
В памятный вечер прозвучит музыка и песни Шаинского, пояснила организатор Маргарита Баренблит. Музыкант последние годы жил в Сан-Диего, регулярно встречался с русскоязычными жителями и устраивал концерты для детей.
"Шаинского многие здесь знают и хотят вспомнить эти встречи, сказать хорошие слова, ведь мы все выросли и продолжаем жить на его песнях", – добавила она.
Семья Шаинского приняла решение не кремировать тело. Похоронить его планируют в Москве. По словам вдовы, композитор считал своей родиной Россию и душой всегда был там. Перелет и траурные мероприятия организуют власти РФ, семье помогают также российские дипломаты в США.
Сроки прощания в Москве пока не известны, добавила Светлана Шаинская. В настоящее время проводятся процедуры по оформлению бумаг. Место захоронения также еще уточняется.
Ранее сообщалось, что гражданскую панихиду по композитору предварительно назначили на 16 января.
Владимир Шаинский – заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР. 15 декабря 2017 года он почувствовал себя плохо, после чего его доставили в больницу Сан-Диего. С тех пор он не приходил в сознание. Ночью 25 декабря композитор скончался после продолжительной болезни.
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