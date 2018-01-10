Прощание с Шаинским состоится в Доме литераторов в Москве

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Гражданскую панихиду по композитору Владимиру Шаинскому предварительно назначили на 16 января. Прощание пройдет в Центральном Доме литераторов в Москве, заявил сын композитора Вячеслав Шаинский.
Точная дата будет зависеть от сроков оформления необходимых документов в США, сообщает ТАСС. Ранее вдова композитора Светлана Шаинская уточнила, что среди возможных мест захоронения рассматриваются три кладбища – Ваганьковское, Новодевичье и Троекуровское. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что Шаинского после кремации похоронят на Троекуровском кладбище.
Шаинского доставили в больницу Сан-Диего 15 декабря 2017 года после того, как тот почувствовал себя плохо. С тех пор он не приходил в сознание. Ночью 25 декабря композитор скончался после продолжительной болезни.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: