Прощание с Шаинским состоится в Доме литераторов в Москве

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Гражданскую панихиду по композитору Владимиру Шаинскому предварительно назначили на 16 января. Прощание пройдет в Центральном Доме литераторов в Москве, заявил сын композитора Вячеслав Шаинский.

Точная дата будет зависеть от сроков оформления необходимых документов в США, сообщает ТАСС. Ранее вдова композитора Светлана Шаинская уточнила, что среди возможных мест захоронения рассматриваются три кладбища – Ваганьковское, Новодевичье и Троекуровское. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что Шаинского после кремации похоронят на Троекуровском кладбище.

Шаинского доставили в больницу Сан-Диего 15 декабря 2017 года после того, как тот почувствовал себя плохо. С тех пор он не приходил в сознание. Ночью 25 декабря композитор скончался после продолжительной болезни.