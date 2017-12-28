Композитора Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

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Композитора Владимира Шаинского, скончавшегося 26 декабря в США в возрасте 92 лет, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Да, на Троекуровском кладбище. Его кремируют и привезут на Троекуровское", – цитирует заявление Немерюка РИА Новости.

Композитор Владимир Шаинский скончался 25 декабря в американском штате Калифорния после продолжительной болезни. Ему было 92 года. Шаинский известен как автор музыки к более чем 40 мультфильмам и кино для детей. Среди его наиболее знаменитых произведений – "Голубой вагон", "Вместе весело шагать", "Антошка" и "Чунга-Чанга".