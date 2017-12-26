Скончался композитор Владимир Шаинский

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Композитор Владимир Шаинский скончался в возрасте 92 лет во вторник, 26 декабря.
Смерть подтвердила супруга Шаинского, передает телеканал "Культура".
Музыка Владимира Шаинского звучит в более чем 40 мультфильмах и кино для детей. Ему принадлежат такие известные композиции как "Голубой вагон", "Вместе весело шагать", "Антошка", "Чунга-Чанга". Его песни исполняли Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко.
Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Окончил оркестровый факультет Московской государственной консерватории имени Чайковского и композиторский факультет Бакинской консерватории.
Музыка композитора звучит в мультфильмах "Чебурашка", "Приключения Незнайки и его друзей", "Крошка Енот", "Трям! Здравствуйте!" (1980), "Мама для мамонтенка", "38 попугаев". Из песен, относящихся к "взрослому" творчеству Шаинского, наиболее известны "Не плачь, девчонка", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу", "Обручальное кольцо", "Родительский дом". Также он является автором песни "Мы начинаем КВН", ставшей гимном телевизионного клуба веселых и находчивых.
В 2000 году Шаинский переехал в Израиль, а последние годы жизни провел в США.
Шаинский – заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР. Он становился лауреатом Государственной премии СССР, а также премии Ленинского комсомола. В 2005 году композитор был удостоен ордена За заслуги перед Отечеством" IV степени с формулировкой "За большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность".
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