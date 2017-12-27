Владимира Шаинского похоронят после 10 января в США

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Композитор Владимир Шаинский будет кремирован и похоронен после 10 января в американском городе Сан- Диего (штат Калифорния), где композитор жил последние годы.

По словам вдовы Светланы Шаинской столь поздняя дата связана с наступлением новогодних праздников, когда многие учреждения не работают, сообщает ТАСС.

Также Шаинская отметила, что со стороны Минкульта РФ или Союза композиторов по поводу возможности захоронения в России к ней никто не обращался. При этом вдова готова рассмотреть предложения со стороны РФ, если таковые поступят.

Шаинский скончался 25 декабря на 93-м году жизни после продолжительной болезни.