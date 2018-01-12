Прощание с композитором Шаинским пройдет 22 января в Москве

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Церемония прощания с Владимиром Шаинским состоится 22 января в Московском Доме композиторов в Брюсовом переулке. Похоронят его в тот же день, рассказал сын композитора Вячеслав Шаинский.

19 января самолет должен прибыть из США, сообщает Агентство "Москва". Семья договорилась с министерством культуры о месте и дате церемонии. Где будут похороны, сейчас уточняется. По словам сына композитора, похоронить Шаинского могут на Троекуровском или Новодевичьем кладбище по последней воле артиста.

Ранее сообщалось, что семья Шаинского решила не кремировать тело, а похоронить в Москве. Как рассказала вдова, композитор считал своей родиной Россию и душой всегда был там.

15 декабря 2017 года Шаинский почувствовал себя плохо, после чего его доставили в больницу Сан-Диего. В сознание с того времени он не приходил. Ночью 25 декабря композитор скончался после продолжительной болезни.