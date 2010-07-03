Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Выдающегося кинорежиссера Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище.

Проводить режиссера в последний путь пришли десятки людей. Рядом с могилой установили венки от коллег и поклонников. Похороны прошли под залпы винтовок почетного караула и музыку оркестра Преображенского полка. Оркестр играл гимн России.

До этого состоялась гражданская панихида в Большом зале Дома кино. Отпевание Хуциева прошло вечером 20 марта 2019 г. в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах.

Соболезнования родным и близким режиссера выразил Сергей Собянин. Мэр отметил "выдающийся педагогический дар и высокие человеческие качества" Хуциева. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал уход Хуциева огромной потерей для культуры России.

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в реанимации Боткинской больницы 19 марта на 94-м году жизни.

Хуциев родился в октябре 1925 года в Тифлисе. Окончив ВГИК, он работал на Одесской киностудии, киностудии имени Горького и на "Мосфильме". С его именем связаны такие известные киноленты, как "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича". Кроме того, в ряде фильмов Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев.

Марлен Хуциев снял такие известные картины, как "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Бесконечность", "Застава Ильича".