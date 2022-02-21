Актера Юхтина похоронят 22 февраля на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Похороны народного артиста России Геннадия Юхтина пройдут 22 февраля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Прощание с актером состоится в тот же день в 12:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы по адресу улица Маршала Тимошенко, 25.

Геннадий Юхтин скончался в пятницу, 18 февраля, в возрасте 89 лет. В начале месяца актера госпитализировали с коронавирусом. Позже его выписали, однако 15 февраля артист снова оказался в больнице.

Юхтин наиболее известен по ролям в фильмах "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители" и ряде других картин.