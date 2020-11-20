Названа дата прощания с Романом Виктюком во Львове

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком во Львове состоится в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прощание с выдающимся режиссером, гением, маэстро Романом Виктюком во Львове, на его родине, пройдет 23 ноября. Церемония состоится в Первом театре (Первом Украинском театре для детей и юношества) с 10:00 до 13:30 (по местному времени)", – заявила пресс-атташе Театра Романа Виктюка.

Уточняется, что в тот же день мастера похоронят на Лычаковском кладбище.

Театральный режиссер скончался во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Причиной его смерти стала тромбоэмболия. В пятницу, 20 ноября, было организовано прощание с Романом Виктюком в Москве.

Режиссер родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. После Виктюк работал в труппе Львовского театра юного зрителя.

С 1975 года Виктюк организовывал представления в театрах Москвы, ставил спектакли в театре-студии "Москворечье" и студии Дома культуры "Знамя революции".

Собственный театр Роман Виктюк открыл в 1991 году, а спустя пять лет эта антреприза получила государственный статус.

