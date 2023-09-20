Церемония прощания с Николаем Добронравовым. Прямой эфир

Церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым проходит в Концертном зале имени Чайковского. Проститься пришли родственники, друзья и коллеги. Поэт будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Николай Добронравов скончался 17 сентября на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

Слова соболезнования родным и близким поэта выразил Владимир Путин. Президент назвал Добронравова народным любимцем, творчество которого всегда будет созвучно времени.

Николай Добронравов был супругом советского и российского композитора Александры Пахмутовой, которая за свою карьеру написала около 400 песен, большую часть – на стихи мужа. Самыми известными композициями стали "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Орлята учатся летать", "Трус не играет в хоккей" и другие.