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Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

"Андрея Васильевича похоронили", – сказали в пресс-службе.

Ранее в МХТ имени Чехова завершилась церемония прощания с актером. Проститься с Мягковым пришли сотни человек. У гроба, который был установлен на сцене, разложили траурные венки. Пришедшие несли цветы.

На церемонию пришли заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, театральный режиссер Сергей Женовач, народный артист РФ Евгений Герасимов, народный артист РФ Авангард Леонтьев и многие другие деятели культуры, а также друзья и коллеги Мягкова.

О смерти Мягкова стало известно 18 февраля. Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразили Владимир Путин, а также Сергей Собянин. Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что актер всегда оставался очень скромным человеком, несмотря на огромную популярность. Он подчеркивал, что Мягков любил и очень хорошо знал русскую культуру, а также всегда стремился следовать духовно-нравственным идеалам, которые составляют ее суть.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, работал актером в театрах "Современник" и МХТ имени Чехова.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).