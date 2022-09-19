Похоронная процессия с телом Елизаветы II прибыла в Вестминстерское аббатство

Фото: youtube.com/The Royal Family

Гроб с телом Елизаветы II покинул стены Вестминстерского дворца и прибыл в Вестминстерское аббатство.

В 10:35 (12:35 по московскому времени) военнослужащие вынесли гроб из здания парламента и поместили на орудийный лафет, который использовался на похоронах королевы Виктории, королей Эдуарда VII, Георга V, Георга VI и премьер-министра Уинстона Черчилля. Лафет тянули на канатах 142 действующих военнослужащих ВМС.

Траурное шествие возглавляли музыканты военного оркестра, представители бригады гуркхов. Процессия сопровождалась ударами колокола на Биг-Бене.

В Вестминстерском аббатстве пройдет церковная служба, после чего тело Елизаветы II доставят в замок Виндзор. Там гроб захоронят в 19:30 (21:30 по московскому времени).

По данным правительства Британии, следить за церемонией будут около 2 миллионов человек.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.

