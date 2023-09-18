Прощание с Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября

Фото: РИА Новости/Николай Добронравов

Церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Концертном зале имени Чайковского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя театра танца "Рандеву" и друга семьи Добронравова Евгения Малышко.

Он уточнил, что время начала гражданской панихиды будет названо позже.

О смерти Добронравова стало известно 17 сентября, он умер после тяжелой и продолжительной болезни. Соболезнования в связи с его кончиной выразили Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сергей Собянин уточнил, что поэта похоронят на Новодевичьем кладбище. Мэр также подчеркнул, что произведения на стихи Добронравова проникнуты лиризмом и романтикой.

Каким был творческий путь поэта-песенника Николая Добронравова