Путин выразил соболезнования в связи со смертью кинооператора-фронтовика Соколова

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью фронтового оператора Второй мировой войны Бориса Соколова. Президент назвал его работы исторической летописью, которая запечатлела атмосферу эпохи. Путин отметил, что Соколов был легендой отечественной кинодокументалистики.
Соколов умер 17 января на 99-м году жизни. Церемония прощания с ним состоится в понедельник, 21 января, в Доме кино в Москве. Кинооператора похоронят 21 января на Ваганьковском кладбище.
"Борис Александрович принадлежал к героическому поколению фронтовиков. Его работы – это уникальное наследие, настоящая историческая летопись, в которой запечатлены для потомков кадры кинохроники Великой Отечественной войны, Парада Победы 1945 года, сохранены яркие моменты жизни нашей страны в ХХ веке, переданы дух и атмосфера целой эпохи", – сказано в телеграмме на сайте Кремля.
Соколов снимал бои в Польше и Германии. Снятые им кадры фронтовой кинохроники вошли во многие документальные фильмы о войне, среди которых "Знамя победы над Берлином водружено", "Разгром Японии", "Берлин" и другие. В 1980 году он получил звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1990-е – "Почетный кинематографист России".
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