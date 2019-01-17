Фронтовой кинооператор Борис Соколов умер в столице

В Москве в возрасте 98 лет умер оператор документального кино, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Соколов, сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
"Сегодня утром в Москве в больнице умер фронтовой кинооператор Соколов, причина смерти – естественная", – сказал Лаврьентьев Агентству "Москва".
Также он сообщил, что прощание с Соколовым пройдет 21 января в Доме кино. Кинооператора похоронят в тот же день на Ваганьковском кладбище.
Соколов снимал бои в Польше и Германии. Кадры фронтовой кинохроники, снятые Соколовым, вошли во многие документальные картины периода Великой Отечественной войны. Речь о таких фильмах, как "Знамя победы над Берлином водружено", "Разгром Японии", "Берлин" и другие.
В 1980 году он получил звание Заслуженный деятель искусств РСФСР. Звания "Почетный кинематографист России" Соколов был удостоен в 90-е годы.
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