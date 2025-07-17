Прощание с кинорежиссером Александром Миттой. Прямой эфир

В Центральном доме литератора проходит прощание с народным артистом РФ, кинорежиссером Александром Миттой. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

О смерти выдающегося деятеля отечественного кинематографа

стало известно 14 июля. Ему было 92 года.

Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. Президент назвал Александра Митту "человеком щедрого и самобытного дарования".

За свою карьеру Митта снял более двадцати фильмов и сериалов. Многие из них оказали значительное влияние на отечественный кинематограф и оставили заметный след в истории кино. Его работы охватывали разные жанры – от небольших сатирических новелл и детских фильмов до исторических драм и фильмов-катастроф.

Киноленты Митты неоднократно получали международное признание. Драма "Друг мой, Колька!" удостоилась приза Лондонского международного кинофестиваля, киноповесть "Звонят, откройте дверь" наградили "Золотым львом" на Венецианском кинофестивале, а музыкальную комедию "Точка, точка, запятая" отметили премиями на фестивалях в Белграде и Салерно.

Двухсерийный кинороман Митты "Экипаж", вышедший на экраны в 1980 году, принято считать первым советским фильмом-катастрофой. Также эта работа вошла в список абсолютных лидеров кинопроката за всю историю отечественного кинематографа: за год картину посмотрели более 70 миллионов зрителей.

Александр Митта был не только практиком, но и теоретиком киноискусства. Его учебник "Кино между адом и раем" стал настольной книгой для многих современных режиссеров и сценаристов.

После церемонии прощания народного артиста России кремируют. Урну с прахом мастера захоронят на кладбище рядом с могилой его супруги, художницы Лилии Майоровой.