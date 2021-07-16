Москва онлайн покажет церемонию прощания с Петром Мамоновым

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

17 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию прощания с рок-музыкантом, актером и поэтом Петром Мамоновым. Прощание состоится в Донском монастыре.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. 15 июля Петр Мамонов умер, ему было 70 лет.

Смотрите трансляцию 17 июля в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.